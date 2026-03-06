Τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και τον κεφαλαιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο απόδημος ελληνισμός ανέδειξε ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος γιόρτασε τα 31 χρόνια από την ίδρυσή του με μια εμβληματική εκδήλωση στο κέντρο του Λονδίνου.

Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου, η οποία συνιστά τη σημαντικότερη εκδήλωση της ελληνικής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο JW Marriott Grosvenor House στο Μέιφερ, παρουσία σημαντικών παραγόντων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και της ομογένειας.

«Η ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας έχει μια παράδοση τεσσάρων χιλιάδων και πλέον ετών. Οι αρχαίοι έλληνες ναυτικοί συνέδεσαν τη χώρα μας με όλο τον κόσμο. Σήμερα, τα μέλη του συλλόγου μας και οι ναυτιλιακές εταιρείες της σύγχρονης εποχής συνεχίζουν αυτή την παράδοση και ενώνουν ακόμη τον κόσμο», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Μεγάλης Βρετανίας Δημήτρης Μονιούδης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου.

«Διανύουμε δύσκολους καιρούς για την παγκόσμια ναυτιλία. Πολλοί από εμάς τρέφαμε τη συλλογική ελπίδα ότι οι τελευταίοι δώδεκα μήνες θα προμήνυαν μια περίοδο παγκόσμιας συνεννόησης και σταθερότητας. Δυστυχώς, ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές αναταράξεις που έχουν κλονίσει συθέμελα τόσο τον κλάδο μας όσο και τις ζωές μας. Οι μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες των συγκρούσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή δεν έχουν ακόμη αποκρυσταλλωθεί πλήρως, ενώ οι επιταχυνόμενοι περιφερειακοί εμπορικοί πόλεμοι έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους», σημείωσε ο κ. Μονιούδης.

Σχολιάζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε: «Προφανώς μας ανησυχούν οι εξελίξεις. Ελπίζουμε να μην γενικευθεί ο πόλεμος. Η ναυτιλία, ωστόσο, πάντοτε ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες αυτές τις πιέσεις. Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των πληρωμάτων των πλοίων, τα οποία πρέπει να προστατευθούν με κάθε τρόπο».

Στη χοροεσπερίδα παρευρεύθηκαν περισσότεροι από 800 προσκεκλημένοι προερχόμενοι από τουλάχιστον 30 χώρες, μεταξύ τους ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Πλοίων Ξηρού Φορτίου (INTERCARGO) και ταμίας της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Γιάννης Ξυλάς, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS) Θωμάς Καζάκος, ο διευθυντής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) Ντέιβιντ Οσμπορν και η αναπληρώτρια επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο Ιωάννα Κριεμπάρδη.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Μεγάλης Βρετανίας (Hellenic Engineers Society of Great Britain) ιδρύθηκε το 1995 από μια ομάδα ελλήνων μηχανικών, με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής συνεργασίας και των κοινωνικών σχέσεων στον κλάδο της ναυτιλίας.

Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε έναν επιδραστικό φορέα με μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν ενεργή συμμετοχή σε οργανισμούς όπως ο IMO και η INTERCARGO. Ο Σύλλογος αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη, κατά κύριο λόγο επαγγελματίες του κλάδου της ναυτιλίας από τη Βρετανία και την Ελλάδα.

Μέρος των εσόδων της φετινής χοροεσπερίδας θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Μέριμνας», μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τη φροντίδα παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση» και του «Takis Shelter», μιας οργάνωσης με στόχο τη διάσωση των αδέσποτων και εγκαταλελειμμένων ζώων της Κρήτης.

Στην εκδήλωση τραγούδησε η Antigoni, η οποία θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Το Λύκειο των Ελληνίδων Λονδίνου παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με μουσικές επιλογές από τον DJ Αυγουστίνο Γαλιάσσο.