Σε μια περιοχή της Δυτικής Ανταρκτικής που κανένας άνθρωπος δεν είχε ποτέ εξερευνήσει, το αυτόνομο υποβρύχιο Ran, μήκους έξι μέτρων, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 2024, λίγο μετά την ανακάλυψη ενός πλήθους άγνωστων δομών κάτω από την πλατφόρμα πάγου Dotson. Το όχημα είχε αναπτυχθεί από το διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) από το 2022, με στόχο την χαρτογράφηση του αθέατου βυθού κάτω από τον πάγο – μια διαδικασία που η επικεφαλής του προγράμματος, Άννα Βόλιν, καθηγήτρια φυσικής ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Γκέτεμποργκ, παρομοιάζει με την παρατήρηση της κρυμμένης πλευράς της Σελήνης. Παλαιότερα, οι επιστήμονες βασίζονταν σε δορυφορικές εικόνες και πυρήνες πάγου, αλλά το Ran ήταν το πρώτο που κατάφερε να πλεύσει απευθείας στον κρυφό ωκεάνιο χώρο ανάμεσα στο θαλάσσιο βυθό και την παγοκάλυψη, προσφέροντας χάρτες υψηλής ανάλυσης από την κάτω επιφάνεια του πάγου.

Εξοπλισμένο με προηγμένο σόναρ, το Ran διήνυσε πάνω από 16 χιλιόμετρα μέσα στην κοιλότητα κάτω από την πλατφόρμα, χαρτογραφώντας συνολικά 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι εικόνες που παρήγαγε αποκάλυψαν δομές με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά: σχήματα σε μορφή δακρύων, παγωμένες πεδιάδες και περίπλοκα μοτίβα διάβρωσης που ξεπερνούν τα όρια των υφιστάμενων μοντέλων τήξης πάγου. Σύμφωνα με τη Βόλιν, αυτές οι ανακαλύψεις αποδεικνύουν ότι οι τρέχουσες προβλέψεις για την τήξη των παγετώνων υπολείπονται δραματικά, καθώς δεν μπορούν να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα που παρατηρήθηκε. Το έργο εστίαζε ιδιαίτερα στην κατανόηση της μηχανικής τήξης της πλατφόρμας Dotson, όπου η ανατολική πλευρά παραμένει παχύτερη και τήκεται πιο αργά σε σχέση με τη δυτική. Οι δεδομένοι, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science, αποδίδουν αυτή τη διαφορά στην επίδραση βαθιών υδάτων της κυκλοφορίας του Νότιου Ωκεανού – ένα μείγμα πάμφωτων υδάτων από τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτά τα νερά, πιο θερμά και ταραχώδη στη δυτική πλευρά, επιταχύνουν την διάβρωση του πάγου, ενώ η ανατολική πλευρά παραμένει λιγότερο εκτεθειμένη.

Οι συνθήκες στην περιοχή είναι ακραίες: χωρίς δυνατότητα πραγματικού χρόνου επικοινωνίας, GPS ή άλλων συστημάτων εντοπισμού, οι αποστολές του Ran διήρκεσαν από ώρες έως πάνω από μία ημέρα, καθιστώντας την πλοήγηση εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι το 2022, ολοκλήρωσε 14 επιτυχημένες αποστολές, αλλά όταν η ομάδα επέστρεψε δύο χρόνια αργότερα, το όχημα εξαφανίστηκε στην πρώτη του βουτιά χωρίς να επιστρέψει στο προγραμματισμένο σημείο συνάντησης. Καμία εικόνα ή κατάσταση δεν εντοπίστηκε, αφήνοντας τους επιστήμονες να εικάζουν για ενδεχόμενες αιτίες: εντοπισμό σε βράχους, βλάβη μηχανισμού ή ακόμη και επίθεση από βιολογικούς παράγοντες. «Παρόλο που συλλέξαμε πολύτιμα δεδομένα, δεν πετύχαμε όλα όσα ήλπιζα», δηλώνει η Βόλιν. «Το μοναδικό Ran έκανε εφικτά αυτά τα βήματα μπροστά, αλλά η έρευνα για το μέλλον της ανταρκτικής παγοκάλυψης απαιτεί συνέχεια».

Αυτή η εξαφάνιση υπογραμμίζει τόσο τις προκλήσεις όσο και τη σημασία τέτοιων αποστολών. Οι ανακαλύψεις του Ran ανατρέπουν βασικές υποθέσεις για την δυναμική των παγετώνων, ιδιαίτερα του Thwaites, ενός από τους ταχύτερα υπό τήξη παγετώνες της Ανταρκτικής, γνωστού και ως «Doomsday Glacier» λόγω του ρόλου του στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι περίπλοκες δομές υποδηλώνουν ότι οι ωκεάνιες ροές δρούν με τον πάγο με τρόπους που οι προσομοιώσεις δεν είχαν προβλέψει, ενισχύοντας την ανάγκη για νέα μοντέλα πρόβλεψης κλιματικής αλλαγής. Παρά την απώλεια, τα δεδομένα ενισχύουν την κατανόηση πώς τα ρεύματα τροφοδοτούν την τήξη, με συνέπειες για παγκόσμια παράκτια μέτωπα. Η ομάδα σχεδιάζει αντικατάσταση του Ran, τονίζοντας ότι τέτοιες εξερευνήσεις είναι κρίσιμες για την πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών στην κλιματική ισορροπία του πλανήτη.