Το Πεκίνο ανακοίνωσε ένα καθοριστικό βήμα προς τη ρύθμιση του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ, παρουσιάζοντας το πρώτο εθνικό πλαίσιο κανονιστικών κανόνων για τη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, η νέα πρωτοβουλία αναμένεται να επιταχύνει τις τεχνολογικές εξελίξεις, να μειώσει το κόστος παραγωγής και να ανοίξει τον δρόμο για τη μαζική εμπορική αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ.

Το ρυθμιστικό σύστημα παρουσιάστηκε στην ετήσια διάσκεψη για τα ανθρωποειδή ρομπότ και την ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών (HEIS), που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στο Πεκίνο. Πρόκειται για το πρώτο συνολικό σχέδιο υψηλού επιπέδου στην Κίνα, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής αλλά και τον πλήρη κύκλο ζωής των ρομπότ και των έξυπνων συστημάτων που αυτά ενσωματώνουν.

Το νέο πλαίσιο αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία 120 ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και βιομηχανικών χρηστών. Τον συντονισμό του έργου είχε η αρμόδια τεχνική επιτροπή του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής της Κίνας, η οποία οργάνωσε το πλαίσιο συνεργασίας.