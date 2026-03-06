Συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης (5/3) σε περιοχή του Δήμου Χανίων δύο άνδρες, ένας 23χρονος ημεδαπός και ένας 37χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 37χρονος εισήγαγε και διακινούσε από το εξωτερικό κροτίδες, βεγγαλικά και είδη πυροτεχνίας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το πρωί της ίδιας ημέρας στο Λιμάνι της Σούδας, ο 37χρονος και ο 23χρονος εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αμέσως μετά την αποβίβασή τους από πλοίο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίησή τους και διενήργησαν έρευνα τόσο στους ίδιους όσο και στο όχημα, ενώ ακολούθησε έρευνα και στην οικία του 37χρονου.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός παράνομου υλικού, το οποίο κατασχέθηκε. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

– 460 βεγγαλικά,

– 3.822 κροτίδες,

– 25 πυροτεχνήματα τύπου σιντριβάνι,

– 16 πυροτεχνήματα τύπου βόμβα,

– 2 καπνογόνα,

– 3 ηλεκτρονικές συσκευές απομακρυσμένης πυροδότησης,

– 2 πιστόλια,

– 3 γεμιστήρες,

– 611 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

– 1 μεταλλική βαλλίστρα με 5 βέλη,

– 3 σιγαστήρες πυροβόλου όπλου,

– φακός, διόπτρα και κομπρέσορας,

– 1 γκλόπ και 1 μαχαίρι.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ιδιοκτησίας του 37χρονου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο παράνομης μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, το οποίο εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.