Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, χρηματοδοτούνται 17 νέα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ.

Στα 17 έργα, που καλύπτουν τους τομείς της πράσινης μετάβασης, της βιοποικιλότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της υγείας και του πολιτισμού-τουρισμού, συμμετέχουν 55 φορείς –30 από την Ελλάδα και 25 από την Αλβανία– αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι δράσεις καλύπτουν, στην Ελλάδα, τις ΠΕ Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και, στην Αλβανία, τις Περιφέρειες Μπερατίου, Φιέρι, Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων αλλά και την αξιοποίηση ευκαιριών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Ειδικότερα, στην πράσινη μετάβαση εντάσσονται τέσσερα έργα (3,9 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, με παρεμβάσεις στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και οικοσυστημικών προσεγγίσεων. Δύο έργα (2,1 εκατ. ευρώ) προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων με αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας διασυνοριακών λεκανών απορροής, με έμφαση στις Πρέσπες. Παράλληλα, έργο 1,2 εκατ. ευρώ ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών σε ορεινές περιοχές.

Στη διασυνοριακή προσβασιμότητα υλοποιούνται τρία έργα (4,1 εκατ. ευρώ) για την αναβάθμιση τοπικών οδικών δικτύων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, στηρίζοντας την κινητικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον τομέα της υγείας, τέσσερα έργα (5,2 εκατ. ευρώ) στοχεύουν στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες και στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων μέσω προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης.

Η πολιτιστική κληρονομιά και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ενισχύονται με τρία έργα (2,7 εκατ. ευρώ) που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων, την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους πολιτισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της 1ης πρόσκλησης, το πρόγραμμα περνά στη φάση υλοποίησης. Μαζί με τα τρία εγκεκριμένα στρατηγικά έργα, ενεργοποιούνται συνολικά 20 έργα, προϋπολογισμού 25,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 85% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.