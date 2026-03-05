Δημοφιλή
Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση 50% στη σύνταξή τους λόγω αναπηρίας
Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν - Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ
Τατόι: Οι πρώτες εικόνες από το αναγεννηµένο ανάκτορο
Δεν αστειεύεται ο Πούτιν - Η ένταση στη Μέση Ανατολή και ο ανταγωνισμός από Κίνα και Ινδία δημιουργούν νέα ενε
Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής – Οι νοσηλείες στο Λονδίνο και η δυσκολία να βρει
Γιγαντιαίες τρύπες σε τουρκικά χωράφια: Ποια είναι η αιτία του ανησυχητικού φαινομένου;
Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις μετά τις πρώτες μέρες του πολέμου - Κύπρος, Τουρκία και µετά;
Στην Κύπρο προσγειώθηκε το επιβλητικό αεροσκάφος Atlas A400M (φωτογραφίες)
Απάντηση ΥΠΕΞ στις τουρκικές προκλήσεις για τα Patriot στην Κάρπαθο - «Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδια
Αλί Χαμενεΐ: Όλες οι θεωρίες για το πώς τον εντόπισε η Μοσάντα εμφυτεύματα δοντιών και η κάμερα στο δαχτυλί
Ο Τρινκέρι έδωσε το μήνυμα του στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ»
Δείτε το μήνυμα που έστειλε ο Αντρέα Τρινκιέρι προς τους φίλους του ΠΑΟΚ.
Εθνική Γυναικών Ισπανίας: Αναβλήθηκε το ταξίδι προς Τουρκία λόγω Μέσης Ανατολής
Η εθνική Γυναικών της Ισπανίας δεν ταξίδεψε την Πέμπτη (5/3) προς την Τουρκία όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η ομάδα είχε προγραμματιστεί να πετάξει στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα κατάταξης για το Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Ουκρανίας το Σάββατο, όμως η Βασιλική Ισπανική […]
Νιουκάστλ: Ο Φάμπιαν Σερ περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές στη Μέση Ανατολή
Ο Φάμπιαν Σερ, αμυντικός της Νιουκάστλ, αποκάλυψε τις σοκαριστικές εμπειρίες που βίωσε κατά την παραμονή του στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της έντονης έντασης που επικρατεί στην περιοχή. Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις αρχές Ιανουαρίου και βρισκόταν στο Ντουμπάι για την αποκατάστασή του, περιέγραψε μέσω των social media ότι έζησε μερικές από […]
Ακαϊντίν: «Ο Τερίμ ήταν πολύ μεγάλο μέγεθος για τον Παναθηναϊκό – Υπερτερούσε όλων»
Ο Σαμέτ Ακαϊντίν, σε συνέντευξή του σε τουρκικό μέσο, αναφέρθηκε στη σύντομη θητεία του στον Παναθηναϊκό, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, και στην εμπειρία συνεργασίας με τον Φατίχ Τερίμ. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός υπογράμμισε με θετικά λόγια την πορεία του με τον 72χρονο θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους σημαντική […]
Κατεστραμμένο το ιστορικό στάδιο Αζάντι στην Τεχεράνη μετά από επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ
Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με τη Τεχεράνη να δέχεται συχνούς βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τις τελευταίες έξι ημέρες. Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, οι επιθέσεις κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά το στάδιο Αζάντι, το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας. Το Αζάντι, με χωρητικότητα 78.116 θεατών, αποτελεί την έδρα της εθνικής […]