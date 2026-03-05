Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός υπογράμμισε με θετικά λόγια την πορεία του με τον 72χρονο θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου , χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους σημαντική για την ομάδα και τον ίδιο προσωπικά, σε πρόσφατη συνέντευξη στην «Hurriyet».

Ο Σαμέτ Ακαϊντίν, σε συνέντευξή του σε τουρκικό μέσο, αναφέρθηκε στη σύντομη θητεία του στον Παναθηναϊκό , από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, και στην εμπειρία συνεργασίας με τον Φατίχ Τερίμ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την συνεργασία του με τον Τερίμ: «Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός με ήθελε στην αρχή της σεζόν, αλλά δεν πήγα. Ο Φατίχ Τερίμ δεν ήταν εκεί στην αρχή της σεζόν. Υπήρχε άλλος προπονητής. Δεν ένιωθα έτοιμος να πάω σε ξένη χώρα, οπότε αποφάσισα να ολοκληρώσω το πρώτο μισό της σεζόν στη Φενερμπαχτσέ.

Πήγα επειδή ήταν εκεί ο Φατίχ Τερίμ, αυτή είναι η αλήθεια. Αν είχα πάει για τον Παναθηναϊκό, θα είχα πάει στην αρχή της σεζόν. Ο Φατίχ Τερίμ είναι απίστευτος, πώς να το πω, πάντα θέλεις να είσαι μαζί του, ήταν υπέροχο να καθόμαστε και να συζητάμε.

Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει, αλλά υπήρχαν κάποια πράγματα που ήταν πέρα ​​από τον έλεγχο του Φατίχ Τερίμ και, φυσικά, είχαμε πολλές ελλείψεις που σχετίζονταν με την ποιότητα της ομάδας. Ο Φατίχ Τερίμ ήταν μεγάλο μέγεθος για τον Παναθηναϊκό. Η ποιότητά του υπερίσχυε όλων των άλλων εκεί.

Είχαμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Εξωτερικά, ο Φατίχ Τερίμ φαίνεται πολύ αυστηρός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ φιλικός, εκτιμά τους ανθρώπους, σε παίρνει τηλέφωνο σε ξεχωριστές στιγμές, ρωτάει για σένα και είναι ταπεινός».