Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον πύργο «Απόλλων», έπειτα από αναφορά για έντονη οσμή καμένου μέσα στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να διαπιστώσουν από πού προέρχεται η μυρωδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πραγματοποιείται έλεγχος στους χώρους του κτιρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί εστία φωτιάς. Οι αρχές παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους και συνεχίζουν την έρευνα.

Περισσότερα σε λίγο…