Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ολοκληρώνοντας μια δίκη που διαρκεί τέσσερα χρόνια σε δεύτερο βαθμό και αφορά συνολικά 42 κατηγορούμενους.

Η διαδικασία της απόφασης, που ξεκινά το πρωί, θα αποτελέσει την τελεσίδικη απάντηση της Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση μοναδική διεθνώς, καθώς αφορά – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – μια ναζιστικού τύπου οργάνωση που κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ζωής και εισήλθε στη Βουλή το 2012 ως τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου θα ανακοινώσει τη θέση των δικαστών για κάθε κατηγορούμενο, μετά από εκτενή μελέτη και αξιολόγηση μαρτυριών, πειστηρίων και απολογιών. Οι βασικές κατηγορίες αφορούν δύο εγκλήματα: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Οι δικαστές έλαβαν υπόψη τους και την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας, η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο εισηγήθηκε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων. Η πρόταση αυτή ταυτίζεται με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που στις 20 Οκτωβρίου 2020 έκρινε ότι «η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση». Τότε είχαν καταδικαστεί για κακουργηματικές πράξεις 50 άτομα, ανάμεσά τους και οι 18 βουλευτές που προέκυψαν από τις εκλογές του 2012.

Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, τη διεύθυνση της οργάνωσης είχαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος, Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς, ενώ οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές κρίθηκαν ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα.

Οι κατηγορούμενοι και οι επιμέρους υποθέσεις

Από τους 50 καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό, επτά παραιτήθηκαν από την έφεση και ένας έχει αποβιώσει. Έτσι, το Εφετείο εξετάζει σήμερα 42 κατηγορούμενους. Πέρα από τους 18 πρώην βουλευτές που δικάζονται για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, άλλοι 24 κατηγορούνται ως μέλη της.

Από αυτούς, 19 αντιμετωπίζουν επιπλέον βαριές κατηγορίες: δεκατέσσερις για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος έπεσε νεκρός τον Σεπτέμβριο του 2013 από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, και πέντε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, όταν ομάδα χρυσαυγιτών επιτέθηκε σε Αιγύπτιους ψαράδες στο σπίτι τους.

Η στιγμή της ετυμηγορίας

Αν το δικαστήριο υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε στην αίθουσα θα ακουστεί το «ένοχος» 42 φορές. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων ενδέχεται να οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο εξετάζει και την εισαγγελική έφεση που ζητά αυστηρότερες ποινές για τη διευθυντική ομάδα και πέντε ακόμη κατηγορούμενους.

Σήμερα, κρατούμενοι για τη Χρυσή Αυγή παραμένουν ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Μια ιστορική απόφαση με διεθνή απήχηση

Η πορεία προς το «λύεται η συνεδρίαση» που θα σημάνει την ολοκλήρωση της δίκης εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ακόμη μία συνεδρίαση. Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται με έντονο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Χρυσή Αυγή έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερος σχηματισμός, με ναζιστικού τύπου ιδεολογία και παραστρατιωτική δομή. Όπως υπογράμμισε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, η οργάνωση «επιδίωκε, μέσω βίαιων πρακτικών, να υποκαταστήσει κρατικές λειτουργίες και δεν δίσταζε να απειλεί ακόμη και εκλεγμένους πολιτικούς».