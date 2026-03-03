Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει κάποια μορφή βίας στη ζωή της, σύμφωνα με νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει ο FRA, «σχεδόν το 30% των γυναικών έχουν βιώσει ταπείνωση, απειλές ή ελεγκτική συμπεριφορά από έναν σύντροφο», ενώ σχεδόν μία στις δέκα έχει «τραυματιστεί από τον σύντροφό της». Παράλληλα, το 17,2% των γυναικών δηλώνει ότι έχει «βιώσει σεξουαλική βία».

Η έρευνα καταγράφει επίσης αύξηση της διαδικτυακής βίας. «Το 8,5% των γυναικών αναφέρει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού» και «10,2% έχουν παρακολουθηθεί ή παρενοχληθεί στο διαδίκτυο από τον σύντροφό τους», σημειώνει ο οργανισμός με έδρα τη Βιέννη. Το EIGE, που συνεργάστηκε στη μελέτη, εδρεύει στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 6,1% των θυμάτων κακοποίησης από σύντροφο και το 11,3% όσων δέχονται επίθεση από μη σύντροφο προχωρούν σε καταγγελία στην αστυνομία. Η ντροπή, ο φόβος, η αυτοκατηγορία και η δυσπιστία προς τις αρχές αποτελούν βασικούς λόγους αυτής της σιωπής.

«Όταν η κακοποίηση αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική ή αγνοείται, αντανακλά συστημικές αποτυχίες. Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να αποτρέπουν, να προστατεύουν και να εγγυώνται την πρόσβαση στη δικαιοσύνη», υπογράμμισε η διευθύντρια του FRA, Σίρπα Ραούτιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση του FRA σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, μετά την πρώτη που δημοσιεύθηκε το 2014. Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Eurostat και το EIGE, βασισμένη σε περισσότερες από 114.000 συνεντεύξεις με γυναίκες ηλικίας 18 έως 74 ετών.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2024, αποτυπώνοντας μια συνολική εικόνα των εμπειριών βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα.