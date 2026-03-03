Προφυλακιστέοι κρίθηκαν η 50χρονη μεσίτρια και ο 57χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργηματική απάτη σε βάρος του επιχειρηματία Σπύρου Καλλέργη στο Ηράκλειο Κρήτης, υπόθεση που αφορά ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, με τους δύο να αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων παραμένει σε εξέλιξη.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν για να απολογηθούν σήμερα (3/3) οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι – σύμφωνα με τη δικογραφία – φέρονται να εξαπάτησαν τον επιχειρηματία αποσπώντας μεγάλο χρηματικό ποσό. Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας Σπύρος Καλλέργης είχε βάλει τέλος στη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2025, γεγονός που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σε βάρος του ζευγαριού έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και οι δύο επιμένουν στην αθωότητά τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν καμία πρόθεση εξαπάτησης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο Καλλέργης κατονόμασε την 50χρονη ως μόνη υπεύθυνη για την καταστροφή του στο εξασέλιδο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε πριν δώσει τέλος στη ζωή του στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Την είχε γνωρίσει μέσω ενός επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη βόρεια Ελλάδα και φέρεται να τον είχε πείσει, ότι έχει τον τρόπο και τις γνωριμίες να τον βγάλει από το αδιέξοδο των πλειστηριασμών και ότι γνώριζε τους κατάλληλους ανθρώπους να αποδεσμεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η 50χρονη φέρεται να τον είχε πείσει επίσης, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ότι υπήρχε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από Γερμανική εταιρεία για την εξαγορά ακινήτων έναντι ποσού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, από μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει, ότι όποιος έλεγε στον 79χρονο κάτι εναντίον της 50χρονης, αμέσως τον κρατούσε σε απόσταση. Στις αρχές Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες δηλαδή πριν αυτοκτονήσει, ο Σπύρος Καλλέργης επισκέφθηκε στο σπίτι του φίλο επιχειρηματία και ήπιαν μαζί έναν καφέ. Ο άνθρωπος αυτός τον οποίο αναφέρει ο αυτόχειρας στο εξασέλιδο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε, τον είχε προειδοποιήσει ευθέως.

Έτυχε να γνωρίσει την 50χρονη σε ένα τραπέζι που έγινε το 2020 στον Ωρωπό. Σε αυτό το τραπέζι ήταν και ο 57χρονος φίλος της και συγκατηγορούμενος της. Είχε ρωτήσει τότε τρίτους για το ζευγάρι καθώς δεν είχε σχηματίσει καλή εντύπωση. Ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε στον Καλλέργη να φύγει μακριά, όμως δεν εισακούστηκε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αλλά και μαρτυρίες από το περιβάλλον του αυτόχειρα, που επικαλείται το cretalive.gr, ο 79χρονος από την ημέρα εκείνη ουσιαστικά αποκόπηκε από τον φίλο του, κρατώντας τον σε κάποια απόσταση. «Δεν σε άκουσα… Την πάτησα», ήταν τα λόγια του Καλλέργη προς τον φίλο του, όταν τον επισκέφθηκε στο σπίτι του, δείχνοντας εμφανώς την απογοήτευση και την απόγνωση του.

Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο Καλλέργης φέρεται να συναντήθηκε με την 50χρονη δέκα φορές σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Η πρώτη συνάντηση τοποθετείται χρονικά στις 30 Οκτωβρίου και η τελευταία δια ζώσης συνάντηση τους προσδιορίζεται τον Απρίλιο του 2025. Από την έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Μαλεβιζίου φέρεται να προκύπτει, ότι σε κάθε ταξίδι του στην Αθήνα ο Καλλέργης έδινε στη μεσίτρια μεγάλα χρηματικά ποσά για να προχωρήσει τις διαδικασίες.

Οι συναντήσεις αυτές, κατά τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., διασταυρώνονται πολλαπλώς από διαφορετικές πηγές, όπως κρατήσεις αεροπορικών εταιρειών, κρατήσεις διαμονής ξενοδοχείου, μαρτυρικές καταθέσεις της συντρόφου του 79χρονου, η οποία είχε άμεση εικόνα της όλης κατάστασης, των επαφών και των συζητήσεων, αλλά και του επιχειρηματία που τελικά προχώρησε στην σύναψη σύμβασης δανείου με τον Καλλέργη, καθώς ο 79χρονος είχε φθάσει να δανειστεί από εκείνον σταδιακά ένα πακέτο άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Η επιχείρηση εντοπισμού και τα ευρήματα

Οι συλλήψεις της 50χρονης και του 57χρονου πραγματοποιήθηκαν στο Αλιβέρι Ευβοίας, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου με τη συνδρομή υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδας. Είχαν προηγηθεί αξιοποίηση στοιχείων και οικονομικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση της υπόθεσης.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες που συνδέονται με το ζευγάρι, σε περιοχές της Εύβοιας και της Δυτικής Ελλάδας, κατασχέθηκαν τραπεζικά έγγραφα εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Τα κατασχεθέντα εξετάζονται προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή των χρημάτων.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, διερευνώντας τόσο την πορεία των χρηματικών ποσών όσο και το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα παρόμοιας μεθόδου εξαπάτησης.