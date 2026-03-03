Σοβαρό επεισόδιο σε λεωφορείο της γραμμής Σαρωνίδα – Ελληνικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, όταν ένας 24χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο άνδρα, χρησιμοποιώντας ως όπλο ένα στιλό.

Ο δράστης τραυμάτισε σοβαρά τον 38χρονο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός μέσα στο όχημα. Οι επιβάτες ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και προχώρησε σε έλεγχο των εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 24χρονου ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, ο 38χρονος κατηγορείται επίσης για εξύβριση, καθώς φέρεται να αντάλλαξε ύβρεις με τον νεαρό πριν από την επίθεση.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή μέσα στο λεωφορείο.