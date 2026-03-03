Υπεγράφη σήμερα 3 Μαρτίου 2026 η πρώτη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους στις βιομηχανίες ζαχαρωδών, στην οποία περιλαμβάνονται 2.000 επιχειρήσεις και περίπου 23.000 εργαζόμενοι, όπως ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ.

Την εν λόγω συλλογική σύμβαση υπέγραψαν από την πλευρά των εργαζομένων η ΠΟΕΕΤ, συνεπικουρούμενη από την ΓΣΕΕ και από την πλευρά των εργοδοτών η ΕΒΒΖΕ και ο ΣΕΒ. Η τριετής κλαδική συλλογική σύμβαση προβλέπει σωρευτικά αυξήσεις άνω του 20% έως και τον Δεκέμβριο του 2028, τη διατήρηση των επιδομάτων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, καθώς και προσαύξηση 20% για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες στον κλάδο.

«Με την υπογραφή της συμφωνίας αποδεικνύεται έμπρακτα ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που προήλθε από τον πολύμηνο κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων και παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον συνεννόησης και συνεργασίας», αναφέρει η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωσή της, η οποία προσθέτει:

«Τα συνδικάτα- μέλη της ΓΣΕΕ, ακόμα και την σκληρή εποχή των μνημονίων, διατήρησαν ζωντανό τον θεσμό των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τώρα με την κοινωνική συμφωνία δικαιώνεται ο αγώνας αυτός που δώσαμε διαχρονικά. Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης είναι το αποτέλεσμα της επιμονής και των αγώνων μας για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας».

Παναγόπουλος: Ανοίγει νέος κύκλος κλαδικών συμβάσεων

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε τα εξής:

«Με την υπογραφή της ΣΣΕ των εργαζομένων στα ζαχαρώδη ανοίγει ένας νέος κύκλος κλαδικών συμβάσεων που επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους στον κάθε κλάδο. Χωρίς τον βραχνά της μετενέργειας οι κλαδικές Ομοσπονδίες μέλη της ΓΣΕΕ οφείλουν να αγωνιστούν και να πετύχουν ικανοποιητικές ΣΣΕ οι οποίες, πέραν του ότι θα βγάλουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους από τον «κορσέ» του νομοθετικά καθοριζόμενου κατώτερου μισθού, θα οδηγούν σε καλύτερες αμοιβές που θα ωθούν το σύνολο των αμοιβών προς τα πάνω. Η ΓΣΕΕ θα βρεθεί στο πλευρό τους.

Στις επόμενες εβδομάδες, όταν μεγάλοι κλάδοι (πχ επισιτισμός, βιομηχανίες μετάλλου κ.α.) βρεθούν μετά από πολλά χρόνια με ΣΣΕ, καθώς με την επικουρία της ΓΣΕΕ καθίστανται υποχρεωτικές και θα καλύπτουν χιλιάδες εργαζόμενους, οι λαλίστατοι αρνητές των πάντων θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους εργαζόμενους που με περίσσιο θράσος προσπάθησαν να εξαπατήσουν, υποβαθμίζοντας την αξία του κοινωνικού διαλόγου και κυρίως της κοινωνικής συμφωνίας, η οποία βοηθά στην αποκατάσταση του συλλογικού εργατικού δικαίου το οποίο είχε κατακρημνισθεί με τους μνημονιακούς νόμους».