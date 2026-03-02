Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας ανακοίνωσε πενθήμερη αναστολή των ανοικτών πωλήσεων, μετά τη βουτιά 5,32% που σημειώθηκε στο άνοιγμα της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος των εξελίξεων που ακολούθησαν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και αποσκοπεί στον περιορισμό της κερδοσκοπικής πίεσης και στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,32% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, φτάνοντας στις 12.987 μονάδες και διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την περασμένη εβδομάδα, η αγορά είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με απώλειες 1,16%, στις 13.717 μονάδες.

Οι ρυθμιστικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η πίεση στις τιμές εντάθηκε από τις πρώτες κιόλας συναλλαγές της ημέρας. Στόχος των μέτρων είναι να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση του χρηματιστηρίου.

Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε επίσημα την αναστολή των short selling, επικαλούμενο την ανάγκη διασφάλισης σταθερότητας και προστασίας των επενδυτών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη, διαφανής και σταθερή λειτουργία των κεφαλαιαγορών και να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση των συναλλαγών ανοιχτής πώλησης (short selling) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης από τις 2 Μαρτίου 2026 έως το τέλος της συνεδρίασης στις 6 Μαρτίου 2026».

Τεχνικά μέτρα σταθεροποίησης

Παράλληλα με την απαγόρευση των short selling, ενεργοποιήθηκαν και τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της μεταβλητότητας. Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης επέβαλε αλγοριθμικό περιορισμό στις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, μειώνοντας τον λόγο παραγγελιών προς συναλλαγές (OTR) από 5:1 σε 3:1, σύμφωνα με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2026.

Οι αρμόδιες αρχές δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

