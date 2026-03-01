Ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Ρέι, στα περίχωρα της Τεχεράνης, αποτέλεσε στόχο ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mizan, καθώς και η εφημερίδα Shargh, “μετά την εχθρική επίθεση κατά της πόλης Ρέι, το αστυνομικό τμήμα και οι παρακείμενες πολυκατοικίες επλήγησαν”.

Τα ίδια μέσα αναφέρουν ότι “πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια”, χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων ή την έκταση των ζημιών.