Την Τρίτη 3 Μαρτίου θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας Κω ο 17χρονος από την Λέρο, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για την δολοφονία του 50χρονου πατέρα του μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων της οικογένειας.

Ο θάνατος του 50χρονου επήλθε μετά από επεισόδιο με τον 17χρονο γιο του την περασμένη Πέμπτη (26/2), όταν ο έφηβος τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι με ένα κυλινδροπίστονο μοτοσικλέτας τον πατέρα του. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο πατέρας φέρεται να πετούσε αντικείμενα και εργαλεία στον 17χρονο, με την ένταση να κλιμακώνεται. Το κυλινδροπίστονο φέρεται αρχικά να χτύπησε τον 17χρονο στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς, ενώ ακολούθως ο κατηγορούμενος το πήρε και το εκσφενδόνισε με δύναμη προς τον πατέρα του, πλήττοντάς τον στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Με τον 17χρονο να κινδυνεύει να βρεθεί για πολλά χρόνια πίσω από τα σίδερα της φυλακής, τα στόματα στη Λέρο ανοίγουν και καταγγέλλουν το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε από παιδί ο 17χρονος, με διαρκείς καβγάδες, ύβρεις και ξυλοδαρμούς, όχι μόνο από τον πατέρα του, αλλά και από την μητέρα του. Αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με συγγενείς του 50χρονου θύματος, που μίλησαν στο Leros News, το παιδί να αποκτήσει μία συμπεριφορά αντιδραστική. Οι ίδιοι δε, κάνουν λόγο για «σχέση αγάπης και μίσους» ανάμεσα σε πατέρα και γιο και δηλώνουν πεπεισμένοι, ότι πρόκειται για ατύχημα και όχι για δολοφονία, ζητώντας «το παιδί να γυρίσει στο σπίτι του».

Η οικογένεια έχει και δύο μικρότερα παιδιά, ηλικίας 5 και 10 ετών και η εικόνα που μεταφέρεται, είναι εκείνη μιας οικογένειας με χρόνια έντασης. Η κακοποιητική συμπεριφορά στο οικογενειακό περιβάλλον του 17χρονου φαίνεται ότι ήταν γνωστή και είχε φθάσει και στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι το περιβάλλον ήταν γενικότερα κακοποιητικό και ότι υπήρξαν αναφορές για κακοποίηση ήδη από παλαιότερο χρόνο.

Σε ανακοίνωση του οργανισμού γίνεται μνεία, ότι στις 26 Αυγούστου 2021 υπήρξε αναφορά για την οικογένεια στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, η οποία εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία, με περιγραφή συστηματικής κακοποίησης του παιδιού και περιστατικού όπου ο πατέρας φέρεται να πέταξε σφυρί προς το μέρος του. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει επίσης αναφέρει ότι μετά την ανθρωποκτονία υπέβαλε αίτημα προς την Αστυνομία, ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον νεαρό, ενώ στη δημόσια ανακοίνωσή του περιγράφει μια γενικότερη προβληματική λειτουργία μηχανισμών προστασίας, στο μέτρο που είχαν προηγηθεί αναφορές.