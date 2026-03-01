Ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, τη στιγμή που εισερχόταν στον διάδρομο των διοδίων Τραγάνας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημα. Οι επιβάτες πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν έγκαιρα, ενώ υπήρξε ανησυχία, μήπως οι φλόγες επεκταθούν στις εγκαταστάσεις των διοδίων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Παρά την ολοκληρωτική καταστροφή του αυτοκινήτου, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.