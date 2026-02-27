Τουλάχιστον δύο από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε στην Κούβα αυτή την εβδομάδα από τις αρχές είναι αμερικανοί υπήκοοι, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τουλάχιστον δυο πρόσωπα» που επέβαιναν στο σκάφος «ήταν αμερικανοί πολίτες, ένας απεβίωσε και ο άλλος είναι τραυματίας», ανέφερε η ίδια πηγή. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «ο ιδιοκτήτης του σκάφους δήλωσε πως εκλάπη από εργαζόμενο».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρίτος επιβαίνων στο ταχύπλοο διέθετε άδεια παραμονής, ενώ οι υπόλοιποι «μπορεί να είναι μόνιμοι κάτοικοι νομίμως» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές Τετάρτη, όταν πλεούμενο καταχωρισμένο σε νηογνώμονα των ΗΠΑ αναχαιτίστηκε στα κουβανικά χωρικά ύδατα. Κατά την ανταλλαγή πυρών με τις αρχές της Κούβας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πρόθυμες να συνεργαστούν με τις αρχές της Κούβας για τη διερεύνηση της ανταλλαγής πυρών που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού, μεταξύ ενός ταχύπλοου με νηολόγιο Φλόριντας και του κουβανικού λιμενικού. Την πρόθεση αυτή ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Οι αρχές της αμερικανικής κυβέρνησης έδειξαν διατεθειμένες να συνεργαστούν για να διαλευκανθούν αυτά τα λυπηρά γεγονότα», ανέφερε ο ντε Κόσιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Αβάνα είχε καταγγείλει την ίδια ημέρα μια απόπειρα «διείσδυσης με τρομοκρατικούς σκοπούς» από ένοπλη ομάδα. Στην ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν τέσσερις από τους βαριά οπλισμένους επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, ενώ τραυματίστηκαν έξι ακόμη άτομα και ο επικεφαλής των Κουβανών λιμενικών.

Οι έξι τραυματίες συνελήφθησαν και, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κρατούνται σε επαρχιακό νοσοκομείο της Σάντα Κλάρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό. Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στους επιζώντες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανάμεσά τους υπάρχουν Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για κυβερνητική επιχείρηση και ότι δεν εμπλέκονται Αμερικανοί αξιωματούχοι. Πολιτικοί της Φλόριντας ανακοίνωσαν επίσης ότι θα πραγματοποιήσουν δικές τους έρευνες, εκφράζοντας δυσπιστία απέναντι στις κουβανικές αρχές.

Ο ντε Κόσιο ανέφερε ότι η Κούβα βρισκόταν σε επικοινωνία με τις ΗΠΑ –συμπεριλαμβανομένου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της Ακτοφυλακής– από τη στιγμή που εντόπισε το σκάφος. Στην ανακοίνωση που διάβασε στους δημοσιογράφους, επέκρινε την Ουάσιγκτον επειδή, όπως είπε, επιτρέπει σε αντικουβανικές ομάδες να δρουν ατιμώρητα. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των συλληφθέντων.

Η κατάσταση των τραυματιών και οι αντιδράσεις στην Αβάνα

Η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι έξι επιζώντες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται στο Επαρχιακό Νοσοκομείο Αρνάλντο Μίλιαν Κάστρο στη Σάντα Κλάρα, περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Το νοσοκομείο φυλασσόταν αυστηρά, ενώ το προσωπικό ασφαλείας που σταμάτησε δημοσιογράφους του Reuters επιβεβαίωσε την παρουσία των υπόπτων χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία. Ένστολοι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών παρατηρήθηκαν να εισέρχονται και να εξέρχονται από το κτίριο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχόλιο.

Η θέση της Κούβας και οι υπόνοιες για αντικυβερνητική δράση

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί το νησί από κάθε επίθεση. «Η Κούβα θα αμυνθεί με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε τρομοκρατική και μισθοφορική επίθεση που επιδιώκει να επηρεάσει την κυριαρχία και την εθνική σταθερότητά της. Η Κούβα δεν επιτίθεται, ούτε απειλεί», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, το ταχύπλοο μετέφερε αντικυβερνητικούς Κουβανούς, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν καταζητηθεί στο παρελθόν για σχεδιασμό επιθέσεων. Οι ύποπτοι φορούσαν στολές παραλλαγής και ήταν οπλισμένοι με τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλεξίσφαιρα γιλέκα και τηλεσκοπικές διόπτρες.

Ένας ακόμη Κουβανός συνελήφθη στο έδαφος της χώρας ως ύποπτος συνεργός. Η Αβάνα τόνισε ότι δύο από τους συλληφθέντες ήταν ήδη καταζητούμενοι για υποθέσεις τρομοκρατίας. Στο παρελθόν, Κουβανοί εξόριστοι είχαν επιχειρήσει ή πραγματοποιήσει πράξεις σαμποτάζ στο νησί, ενώ εκτιμάται ότι οι αντιφρονούντες ενδέχεται να ενθαρρύνθηκαν από τις πρόσφατες εξελίξεις και τις αυξημένες ενεργειακές ελλείψεις λόγω του αμερικανικού εμπάργκο.