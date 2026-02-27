Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους φίλους των αθλητικών μεταδόσεων, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο και τένις να γεμίζουν τη μέρα και τη νύχτα των φιλάθλων.

Ποδόσφαιρο

Από τις 13.00 ξεκινούν οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων: Champions League, Europa League και Conference League, όλες σε απευθείας μετάδοση από το COSMOTE Sport 1.

Το βράδυ, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 20.45 η Πόρτο αντιμετωπίζει την Αρούκα (COSMOTE Sport 7), ενώ στις 21.30 η Άουγκσμπουργκ φιλοξενεί την Κολωνία (Novasports 3).

Στις 21.45 η Πάρμα κοντράρεται με την Κάλιαρι (COSMOTE Sport 2), ενώ στις 22.00 διεξάγονται δύο ακόμη αγώνες: Γουλβς – Άστον Βίλα (Novasports Premier League) και Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ (COSMOTE Sport 3). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22.45 με το Σπόρτινγκ – Εστορίλ (COSMOTE Sport 8).

Μπάσκετ και Πόλο

Στις 19.00 η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο (ΕΡΤ2 Σπορ), ενώ τα ξημερώματα, στις 03.00, οι Μιλγουόκι Μπακς παίζουν με τους Νιου Γιορκ Νικς (COSMOTE Sport 4).

Στο πόλο, στις 17.00 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (ERTFLIX) και στις 20.00 ο Απόλλων αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (ERTFLIX).

Τένις

Από τις 15.00 έως τις πρώτες πρωινές ώρες, η δράση συνεχίζεται στα τουρνουά ATP 500 και WTA 250. Στις 15.00 και 17.00 μεταδίδεται το ATP 500 του Ντουμπάι (COSMOTE Sport 6), ενώ στις 21.00, 23.00 και 02.00 προβάλλονται οι αγώνες του WTA 250 στο Όστιν (Novasports Start).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 03.00 με το ATP 500 στο Ακαπούλκο (COSMOTE Sport 6).