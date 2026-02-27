Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο θα είναι ορατό αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έξι πλανήτες θα παραταχθούν στον νυχτερινό ουρανό, σύμφωνα με ειδικούς.

Για τις επόμενες ημέρες, ο Δίας, ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός θα εμφανιστούν ταυτόχρονα, αν και για τους δύο τελευταίους θα χρειαστεί τηλεσκόπιο ή κιάλια.

Με αφορμή το φαινόμενο, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες ηχοποιήσεις – δηλαδή αστρονομικά δεδομένα από το Παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra, μεταφρασμένα σε ήχο – για τον Δία, τον Κρόνο και τον Ουρανό.

Η δρ. Μέγκαν Άργκο, αναγνώστρια αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Lancashire, τόνισε ότι η ταυτόχρονη εμφάνιση τόσων πλανητών είναι σπάνια.

«Βλέπουμε αυτή την ευθυγράμμιση επειδή οι τροχιές των πλανητών τους έχουν φέρει περίπου στην ίδια περιοχή του ουρανού, από τη δική μας οπτική στη Γη. Καθώς κάθε πλανήτης κινείται γύρω από τον Ήλιο με διαφορετική ταχύτητα, οι θέσεις τους αλλάζουν διαρκώς σε σχέση με τα άστρα. Μόνο περιστασιακά ευθυγραμμίζονται έτσι ώστε να φαίνονται πολλοί μαζί στον ουρανό μας», εξήγησε.

Η δρ. Άργκο πρόσθεσε ότι «είναι σχετικά συνηθισμένο να φαίνονται ταυτόχρονα τέσσερις ή πέντε πλανήτες, όμως οι έξι είναι πολύ πιο σπάνιοι. Και οι επτά είχαν φανεί πέρυσι, αλλά η επόμενη πλήρης παράταξη δεν θα ξανασυμβεί πριν από το 2040».

Πότε και πού θα είναι ορατό το φαινόμενο

Σύμφωνα με την ίδια, στις 28 Φεβρουαρίου και για λίγες ημέρες γύρω από αυτή την ημερομηνία, όλοι οι έξι πλανήτες θα είναι ορατοί. Ο Ερμής ωστόσο θα γίνει δυσκολότερα αντιληπτός στα μέσα της εβδομάδας, ενώ ο Δίας και η Αφροδίτη θα παραμείνουν ορατοί για μήνες.

Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη «παρέλαση των πλανητών» θα πρέπει να βγουν έξω νωρίς το βράδυ – γύρω στις 17:45 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 18:00 στις ΗΠΑ – σε σημείο με καθαρή θέα προς τα δυτικά, κατά προτίμηση σε ύψωμα χωρίς εμπόδια.

Οι πλανήτες θα σχηματίσουν μια καμπύλη γραμμή στον ουρανό. Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Δίας θα φαίνεται ψηλά στα νοτιοανατολικά, ενώ ο Ερμής, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και η Αφροδίτη θα συγκεντρωθούν κοντά στον δυτικό ορίζοντα.

Η Αφροδίτη θα είναι η πιο φωτεινή, με τον Ερμή πιο αχνό στα δεξιά της και τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα λίγο πιο πάνω.

Ορατότητα στο νότιο ημισφαίριο

Η δρ. Άργκο σημείωσε ότι ο Ουρανός θα φαίνεται αμυδρός, κάτω από το γνωστό σύμπλεγμα των «Επτά Αδελφών», και πρότεινε τη χρήση εφαρμογής αστροπαρατήρησης στο κινητό για τον εντοπισμό του. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι δεν πρέπει ποτέ να κοιτά κανείς τον Ήλιο με κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης στα μάτια.

Ο δρ. Εντ Μπλούμερ, αστρονόμος του Βασιλικού Αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς, ανέφερε ότι το φαινόμενο θα είναι ορατό και στο νότιο ημισφαίριο, με παρόμοιο σχηματισμό, αλλά αντίστροφα σε σχέση με το βόρειο.

«Στην Αυστραλία, ο Δίας θα φαίνεται προς τον βορρά και ο Ουρανός στα βορειοδυτικά, λίγο πάνω από τις Επτά Αδελφές», είπε η Άργκο. «Εκεί ο ήλιος δύει λίγο αργότερα, επομένως μετά τις 18:45 τοπική ώρα είναι η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση. Ωστόσο, ο Ερμής βρίσκεται τόσο χαμηλά στον ορίζοντα που μάλλον δεν θα είναι ορατός, ενώ η Αφροδίτη θα δύσει γύρω στις 19:15, οπότε χρειάζεται ταχύτητα για να την προλάβετε».

Η ίδια κατέληξε: «Αυτές τις μέρες έχουμε και τη Σελήνη στο σκηνικό, οπότε βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος του ορατού ηλιακού μας συστήματος».