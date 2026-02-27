Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό της 21ης Φεβρουαρίου στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου, με το πέντε μηνών βρέφος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα, έδωσε την Παρασκευή η παιδίατρος που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και ελέγχεται πειθαρχικά.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την υπόθεση της φερόμενης απουσίας της, η γιατρός, μέσω του δικηγόρου της, επιχειρεί με γραπτή δήλωση να αντικρούσει τις αιτιάσεις ότι η στάση της οδήγησε σε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από γιατρό των Επειγόντων, σε στιγμή που η ίδια ήταν κλινήρης και αντιμετώπιζε έντονα συμπτώματα λοίμωξης. Όπως αναφέρει, είχε υψηλό πυρετό, έντονη ημικρανία και συνεχείς εμετούς, γεγονός που – όπως τονίζει – δεν της επέτρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Παρά την κατάσταση της υγείας της, υποστηρίζει ότι προσπάθησε να συνδράμει παρέχοντας ιατρικές οδηγίες εξ αποστάσεως.

Στην ανακοίνωσή της εκφράζει, επίσης, ευχές για ταχεία ανάρρωση του βρέφους και κάνει λόγο για «άδικη διαπόμπευση» και παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων, ζητώντας να δοθεί τέλος – όπως αναφέρει – στην προσωπική της στοχοποίηση.