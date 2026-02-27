Ολοκληρώθηκε η ανατίναξη του βράχου βάρους 40 τόνων που «κρέμεται» πάνω από σπίτια και καταστήματα στο Κατακόλο. Συνεργείο είχε τοποθετήσει συρματοπλέγματα γύρω από τον βράχο, για να συγκρατηθούν τα θραύσματα και να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews από το σημείο της επιχείρησης, η πρώτη φάση της ανατίναξης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου και αναμένεται να γίνει και δεύτερη προσπάθεια. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο βράχος μετακινήθηκε στο μέσο της πλαγιάς του βουνού, λόγω της της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών και ακινητοποιήθηκε σε επικίνδυνο σημείο.

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό το γεγονός, ζητήθηκε να γίνει προληπτική εκκένωση οικιών και καταστημάτων και ξεκίνησαν οι εργασίες «ασφάλισης» του βράχου.