Για περισσότερες από επτά ώρες παρέμειναν στα Δικαστήρια Καλαμάτας η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς και ένας 30χρονος φίλος του από την περιοχή.

Οι δύο κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα την ημέρα μετά τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων απολογιών τους ενώπιον της ανακρίτριας, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο για πάνω από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος απολογήθηκε περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν.

Με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, ενώ η έρευνα για τη διπλή δολοφονία συνεχίζεται από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν η υπόθεσή τους να εκδικαστεί αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο και όχι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το σύνολο της δικογραφίας αξιολογείται από τις δικαστικές αρχές.