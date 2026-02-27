Περισσότερους από 30.000 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα διασυνδέσει το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, αναβαθμίζοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές στα κτίρια όπου στεγάζονται οι φορείς του Δημοσίου. Από το 2001 έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμφωνίες ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην παρούσα φάση τα έργα που υλοποιούνται ανέρχονται σε 2,5 δισεκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα έργα έχουν ολοκληρωθεί.

Την πρόοδο του έργου παρουσίασε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Υποδομών, Κοινωνία της Πληροφορίας Χάρης Στελλάκης, σε ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακό κράτος μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» : Μετασχηματίζοντας την Ελλάδα προς όφελος του πολίτη», που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου.

«Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών των δημοσίων φορέων και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες τηλεφωνίας, πρόσβασης και εικόνας σε όλους τους δημόσιους φορείς, ούτως ώστε οι φορείς αυτοί να μπορούν να λειτουργούν με τα σύγχρονα δεδομένα […] Οι φορείς αυτοί θα απολαμβάνουν κυκλώματα ευρυζωνικά και συνδέσεις πολύ υψηλότερων ταχυτήτων από ό,τι που έχουν σήμερα», ανέφερε ο κ. Στελλάκης.

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη εξήγησε ότι πέρα από την αναβάθμιση των κυκλωμάτων των υπηρεσιών και των υποδομών των φορέων, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας, καθώς «η κυβερνοασφάλεια είναι μονόδρομος, γιατί αλλιώς θα λειτουργούμε μια υποδομή η οποία θα έχει προβλήματα, δε θα μπορούμε να προστατεύσουμε τα ίδια μας τα δεδομένα», ενώ «από τα βασικά οφέλη του έργου είναι η εξοικονόμηση των δαπανών και αυτό το βλέπουμε στην πράξη, καθότι μέσα από την οικονομία κλίμακος που έχουμε μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες τιμές στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Σχετικά με τον ρυθμό υλοποίησης του έργου ο κ. Στελλάκης ανέφερε: «Έχουμε 60 συμβάσεις συνολικά μαζί με τις προαιρέσεις στα κεντρικά έργα και αν βάλουμε και τις δέκα συμβάσεις στην ασύρματη νησίδα, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη των υπολοίπων, μιλάμε για 70 συμβάσεις συνολικά. Το έργο με τις συμβάσεις οι οποίες υπογράφτηκαν το 2020 και το 2021, παρουσιάζει έναν ρυθμό υλοποίησης, ο οποίος δεν είναι ο αυτός που θα περιμέναμε, ωστόσο μπορεί να δικαιολογηθεί, καθότι θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές».

Όπως, διευκρίνισε «αυτή τη στιγμή σε ποσοστό 58% των φορέων έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και οι φορείς λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου δικτύου, ένα 20% είναι σε φάση υλοποίησης και ευελπιστούμε ότι στους επόμενους μήνες και αυτοί οι φορείς θα διασυνδεθούν, ενώ το υπόλοιπο 20 % είναι οι φορείς οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε φάση σχεδίασης».