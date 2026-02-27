Αύξηση 5,1% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά σε όλα τα επιμέρους καταστήματα, με μόνη εξαίρεση τις πωλήσεις καυσίμων.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη-Οικιακό εξοπλισμό (11,7%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (10,3%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (8,6%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (7,2%), Πολυκαταστήματα (6,8%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (3,3%) και Ένδυση- Υπόδηση (1,2%). Μείωση 1,2% καταγράφηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,1% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 10,4%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση 6,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 10,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,3% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025.