Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να ζει στη σκιά της αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα, παρά το γεγονός ότι ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027, το οποίο υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2024.
Κατά καιρούς, δημοσιεύματα θέλουν τον έμπειρο προπονητή να σκέφτεται την αποχώρησή του ακόμη και στο τέλος της φετινής σεζόν, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τα σχέδιά του.
Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μιλώντας στο TNT Sports αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον προπονητή του. Τα λόγια του Νορβηγού επιθετικού ερμηνεύτηκαν από αρκετούς ως ένδειξη ότι η παρουσία του Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι ενδέχεται να μην διαρκέσει όσο προβλέπει το συμβόλαιό του.
Αν και δεν υπήρξε κάποια σαφής δήλωση, οι τοποθετήσεις του Χάαλαντ φούντωσαν τη φημολογία, διατηρώντας ανοιχτό το ερώτημα για το τι μέλλει γενέσθαι στην «μπλε» πλευρά του Μάντσεστερ.
Μιλώντας στο TNT Sports, ο Νορβηγός μίλησε για την καλή σχέση που διατηρεί με τον προπονητή του, ενώ τα λόγια του από πολλούς θεωρήθηκαν ως… προφητεία για το μέλλον του Γκουαρδιόλα.
«Όταν μιλάω για καλούς ανθρώπους γύρω μου, δεν αναφέρομαι μόνο στους φίλους μου αλλά και στους ανθρώπους του συλλόγου. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε έναν σύλλογο με τόσους πολλούς καλούς ανθρώπους και με τον Πεπ, που μας ωθεί κάθε μέρα.
Είμαι τυχερός που συνεργάστηκα με τον Πεπ για τρεισήμισι χρόνια. Ήταν μια καταπληκτική περίοδος, όπως όλοι γνωρίζουμε, και ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο μέλλον, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου και τους άλλους γύρω μου για να γίνω καλύτερος».
