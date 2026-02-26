Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να ζει στη σκιά της αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα, παρά το γεγονός ότι ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027, το οποίο υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2024.

Κατά καιρούς, δημοσιεύματα θέλουν τον έμπειρο προπονητή να σκέφτεται την αποχώρησή του ακόμη και στο τέλος της φετινής σεζόν, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τα σχέδιά του.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μιλώντας στο TNT Sports αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον προπονητή του. Τα λόγια του Νορβηγού επιθετικού ερμηνεύτηκαν από αρκετούς ως ένδειξη ότι η παρουσία του Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι ενδέχεται να μην διαρκέσει όσο προβλέπει το συμβόλαιό του.

Αν και δεν υπήρξε κάποια σαφής δήλωση, οι τοποθετήσεις του Χάαλαντ φούντωσαν τη φημολογία, διατηρώντας ανοιχτό το ερώτημα για το τι μέλλει γενέσθαι στην «μπλε» πλευρά του Μάντσεστερ.