Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν στην Ιορδανία, πραγματοποιώντας επίσκεψη με έντονο ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Το πριγκιπικό ζεύγος επισκέφθηκε τον καταυλισμό Σύρων προσφύγων του Ζαατάρι, καθώς και μικρά παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας που νοσηλεύονται στο Αμάν.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ «συναντήθηκαν με νεαρούς πρόσφυγες και συμμετείχαν με τα παιδιά σε δραστηριότητες σχετικές με το ποδόσφαιρο, την τέχνη και τη μουσική», όπως ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας την είδηση με φωτογραφίες.

Ο καταυλισμός Ζαατάρι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αμάν, λειτουργεί από το 2012, έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου στη Συρία. Σήμερα φιλοξενεί περίπου 45.000 πρόσφυγες, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2011 η Ιορδανία έχει υποδεχθεί περίπου 680.000 Σύρους καταγεγραμμένους ως πρόσφυγες, ενώ το βασίλειο εκτιμά ότι συνολικά έχουν περάσει τα σύνορά του 1,3 εκατομμύριο Σύροι. Περίπου 200.000 εξ αυτών επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, προσκεκλημένοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επισκέφθηκαν επίσης νοσοκομείο του Αμάν, όπου συνάντησαν παιδιά που απομακρύνθηκαν για ιατρικούς λόγους από τη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου με το Ισραήλ.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι Τύπου του ζεύγους, η διήμερη επίσκεψη «επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική βοήθεια σε ό,τι αφορά την υγεία, κυρίως την ψυχική, καθώς και τη στήριξη στις ευάλωτες κοινότητες που πλήττονται από συγκρούσεις και εκτοπίσεις».

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου δήλωσε ότι στόχος του είναι «να ευαισθητοποιήσει το κοινό, να περιορίσει το στίγμα και να ενισχύσει τη στήριξη για όλους τους ανθρώπους», αναφερόμενος στις δράσεις της φιλανθρωπικής οργάνωσής του, Archewell Foundation.