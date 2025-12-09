Το Ισραήλ πρόκειται να ανοίξει εκ νέου αύριο, Τετάρτη, το πέρασμα Άλενμπι με την Ιορδανία για τη διέλευση αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το συνοριακό σημείο είχε παραμείνει κλειστό από τον Σεπτέμβριο, όταν οδηγός φορτηγού που μετέφερε βοήθεια προς τη Γάζα άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες, πριν εξουδετερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι θα εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι στους Ιορδανούς οδηγούς και στα φορτία των φορτηγών, ενώ στο σημείο θα αναπτυχθεί ειδική δύναμη ασφαλείας για την επιτήρηση της διαδικασίας.

Η Γέφυρα Άλενμπι αποτελεί κομβικό πέρασμα για το εμπόριο μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ και είναι η μοναδική πύλη εξόδου για περισσότερους από τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν στη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αν και το πέρασμα είχε ανοίξει εκ νέου για τη διέλευση ταξιδιωτών λίγο μετά την επίθεση, παρέμεινε κλειστό για τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Τα Ηνωμένα Έθνη επισημαίνουν ότι το σημείο είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά τροφίμων, σκηνών και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης προς τη Γάζα.