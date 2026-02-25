Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στην υποψηφιότητά της για τον δήμο του Παρισιού, ενόψει των δημοτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στο κανάλι BMFTV, η Ντατί απέστειλε γραπτώς την παραίτησή της με επιστολή προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτηση, ευχαριστώντας τη Ντατί για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον γαλλικό λαό τα τελευταία δύο χρόνια και εκφράζοντάς της «την πλήρη στήριξή του» στην προεκλογική της προσπάθεια.

Η Ντατί θεωρείται φαβορί για τη δημαρχία του Παρισιού, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ifop, ωστόσο η τελική αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί στον δεύτερο γύρο, στις 22 Μαρτίου.