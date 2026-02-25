Η Ιζαμπέλ Ατζανί αναμένεται να καθίσει ξανά στο εδώλιο, καθώς αύριο το Εφετείο του Παρισιού θα εξετάσει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση φοροδιαφυγής για την οποία η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 250.000 ευρώ.

Το Πρωτοδικείο του Παρισιού είχε αποφανθεί τον Δεκέμβριο του 2023 ότι υπήρξε «βούληση απόκρυψης στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση», κρίνοντας πως η συμπεριφορά της ηθοποιού «προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στη φορολογική ισότητα των πολιτών».

Η 70χρονη πρωταγωνίστρια, τιμημένη με πέντε βραβεία Σεζάρ και γνωστή για εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως “L’été meurtrier” (1983), “Camille Claudel” (1988), “La Reine Margot” (1994) και πιο πρόσφατα “Mascarade” (2022), έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1974 στην ταινία «Το Χαστούκι» του Κλοντ Πινοτό.

Η Ιζαμπέλ Ατζανί, που δεν παρέστη στην πρώτη δίκη, κρίθηκε ένοχη για ψευδή δήλωση φορολογικής κατοικίας στην Πορτογαλία τα έτη 2016 και 2017, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή φόρου εισοδήματος ύψους 236.000 ευρώ.

Η υπόθεση των χρημάτων και η «συγκεκαλυμένη δωρεά»

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης την ηθοποιό για την αποδοχή ποσού 2 εκατομμυρίων ευρώ το 2013 από τον Μαμαντού Ντιανά Ντιαέ, επιχειρηματία, πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σενεγαλέζο αθλητή και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Οι δικαστές θεώρησαν ότι το ποσό αυτό, το οποίο είχε δηλωθεί ως δάνειο, αποτελούσε στην πραγματικότητα «συγκεκαλυμένη δωρεά». Η πράξη αυτή, σύμφωνα με την απόφαση, επέτρεψε στην κατηγορούμενη —που τότε αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες— να αποφύγει φόρο 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων

Η Ατζανί κρίθηκε ακόμη ένοχη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς μετέφερε 119.000 ευρώ από «μη δηλωθέν» λογαριασμό στις ΗΠΑ προς την Πορτογαλία. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι «οι υλικές και νομικές προϋποθέσεις αυτής της επιχείρησης θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο από την ανάγκη απόκρυψης της προέλευσης και του προορισμού των κεφαλαίων».

Η υπεράσπιση και η προέλευση της έρευνας

Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει πρωτόδικα πως η πελάτισσά τους διέπραξε ένα «σφάλμα» στη φορολογική δήλωσή της, καθώς δήλωσε φορολογική κατοικία στην Πορτογαλία έχοντας λάβει, όπως είπαν, «λανθασμένες συμβουλές».

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το 2016, όταν το όνομα της Ιζαμπέλ Ατζανί εμφανίστηκε στα Panama Papers ως κατόχου εταιρείας με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.