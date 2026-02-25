Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν οδηγό ταξί, ο οποίος είχε ενεργοποιήσει παράνομα τη διπλή ταρίφα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, αποκομίζοντας έτσι επιπλέον κέρδη.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός χρησιμοποιούσε τη διπλή ταρίφα ενώ ήταν μεσημέρι, όταν προβλέπεται η εφαρμογή της μονής. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές μέσα σε πέντε ημέρες, χρεώνοντας υπερβολικά τους επιβάτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.