Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πλέον μία ενιαία ενέργεια ούτε ένα μεμονωμένο πρότζεκτ. Πρόκειται για μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας, λειτουργίας και στρατηγικής, που επηρεάζει όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης. Με βάση τα δεδομένα της αγοράς και την εμπειρία από διαφορετικές αγορές, διαμορφώνονται ορισμένα βασικά σημεία που καθορίζουν το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Εύη Μπουκώρου-Γεωργούδα, διευθύνουσα σύμβουλος της ελληνικής πολυεθνικής εταιρίας Generation Y, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν:

1. Ψηφιοποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα

Η ψηφιοποίηση αφορά τη μεταφορά μιας υπάρχουσας διαδικασίας στο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω ενός εργαλείου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αντίθετα, είναι μια πολύ πιο σύνθετη έννοια. Περιλαμβάνει στρατηγική, επιλογή στόχων, αξιοποίηση δεδομένων και αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί συνολικά μια επιχείρηση. Χωρίς σαφή κατεύθυνση και χωρίς ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις διαδικασίες και στην κουλτούρα, καμία τεχνολογική λύση δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά.

2. Η αλλαγή κουλτούρας είναι προϋπόθεση επιτυχίας

Η τεχνολογία από μόνη της δεν αλλάζει τις επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρου του οργανισμού και την αποδοχή νέων τρόπων εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην ελληνική αγορά, όπου πολλές επιχειρήσεις είναι οικογενειακές και βρίσκονται σε φάση διαδοχής. Εκεί, το digital λειτουργεί ως γέφυρα για τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα και όχι απλώς ως εργαλείο βελτίωσης της εικόνας ή της παρουσίας μιας εταιρείας.

3. Το digital δεν είναι πια επιλογή, αλλά όρος επιβίωσης

Σήμερα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό παράγοντα επιβίωσης. Παράλληλα, πάνω σε αυτόν χτίζεται και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. Τα δεδομένα το αποδεικνύουν: το 2025 σχεδόν μία στις δέκα παραγγελίες στην ελληνική λιανική πραγματοποιήθηκε online, ενώ τα δύο τρίτα των καταναλωτών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις αγορές τους. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν το digital αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και των εσόδων μιας επιχείρησης.

4. Τα διαφημιστικά budgets μετακινούνται με βάση την απόδοση

Η αύξηση της ψηφιακής ωριμότητας αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο που κατανέμονται τα διαφημιστικά κονδύλια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το μεγαλύτερο μέρος του διαφημιστικού spend κατευθύνεται πλέον σε digital κανάλια. Σε μια χρονιά με οικονομικές πιέσεις, οι επιχειρήσεις έδωσαν έμφαση σε performance-oriented λύσεις, με ξεκάθαρο στόχο την πώληση και τη μετρήσιμη απόδοση. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασαν και τα video φόρματ τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και απόδοσης.

5. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές

Η διαφήμιση αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής επένδυσης στο digital. Σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται πλέον σε υποδομές, όπως η ενοποίηση και μορφοποίηση δεδομένων, η αναβάθμιση συστημάτων και η δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής βάσης. Χωρίς αυτά τα θεμέλια, καμία ψηφιακή στρατηγική δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ή να κλιμακωθεί μεσοπρόθεσμα.

6. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως επιταχυντής, όχι ως αντικαταστάτης

Η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πλέον μέρος της ψηφιακής ατζέντας. Δεν πρόκειται για σύνθετες ή εντυπωσιακές εφαρμογές, αλλά για πρακτικά εργαλεία που αυτοματοποιούν διαδικασίες και αυξάνουν την αποδοτικότητα. Η χρήση AI προϋποθέτει, ωστόσο, την ύπαρξη δεδομένων. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά να τον απελευθερώσει από επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας τη μετατόπιση σε πιο δημιουργικούς και ουσιαστικούς ρόλους.