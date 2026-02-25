Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στοχεύοντας στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και των αξιών του επιχειρείν, ανακοινώνει την προκήρυξη των «Βραβείων ΕΒΕΑ 2026» σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Για το έτος 2026, το ΕΒΕΑ προκηρύσσει τις κάτωθι κατηγορίες βραβείων:

1. Βραβείο Εξωστρέφειας

2. Βραβείο Έρευνας – Καινοτομίας

3. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία

4. Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ

5. Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

6. Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας

7. Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

8. Βραβείο Βιώσιμης Εταιρικής Διακυβέρνησης

9. Βραβείο Βιομηχανικής Παραγωγής

10. Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου

Προθεσμία: Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων (για έως τρεις κατηγορίες βραβείων) θα γίνονται δεκτοί έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Δικαιολογητικά:

1. Εταιρική παρουσίαση

2. Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών (εάν υπάρχουν)

3. Σύντομη αιτιολόγηση της υποψηφιότητας

Πληροφορίες: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων ΕΒΕΑ, τηλ. 210-3625342

e-mail: events@acci.gr