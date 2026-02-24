Μια λαχταριστή πορτοκαλόπιτα ετοιμάζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα της εκπομπής Buongiorno, χαρίζοντας άρωμα εσπεριδοειδών και γεύση… σπιτικής θαλπωρής.

Ο γνωστός σεφ παρουσιάζει βήμα-βήμα τη συνταγή του, αποκαλύπτοντας μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά στην υφή και στο σιρόπι, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ζουμερό, αρωματικό και απόλυτα ισορροπημένο.

Με απλά υλικά και εύκολη διαδικασία, η πορτοκαλόπιτα του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι ιδανική για κάθε περίσταση – από το κυριακάτικο τραπέζι μέχρι ένα γλυκό κέρασμα για φίλους.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του και απολαύστε ένα παραδοσιακό γλυκό με σύγχρονη υπογραφή.

Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!