Ένα σπάνιο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ερασιτεχνικό τελικό ποδοσφαίρου στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας γλάρος που χτυπήθηκε από την μπάλα σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση ποδοσφαιριστή, ο οποίος του έκανε ΚΑΡΠΑ. Το περιστατικό μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το συμβάν σημειώθηκε στον τελικό των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας Κωνσταντινούπολης, διοργάνωση που καθορίζει την άνοδο μέσα από νοκ-άουτ αγώνες. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ζεϊτινμπουρνού, ανάμεσα στις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Η στιγμή του χτυπήματος

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Ο Ουγιανίκ δήλωσε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί, μέχρι που πλησίασε και αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για γλάρο. Όπως ανέφερε, ένιωσε σοκ και βαθιά στενοχώρια, επισημαίνοντας πως «ήταν ένα ζωντανό πλάσμα».

Παρέμβαση με ΚΑΡΠΑ από τον αρχηγό

Ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν, έσπευσε αμέσως στο σημείο. Διαπιστώνοντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις.

Όπως περιέγραψε, συνέχισε για περίπου δύο λεπτά, μέχρι που παρατήρησε κίνηση στα πόδια και τα μάτια του πτηνού. Στη συνέχεια, του δόθηκε νερό και μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό του αγώνα.

Ο Τσατάν σημείωσε ότι δεν έχει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, χαρακτηρίζοντας την πράξη του ως αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει το ζώο.

Υπό φροντίδα – Δεν μπορεί ακόμη να πετάξει

Το ιατρικό επιτελείο παρείχε περαιτέρω φροντίδα στον τραυματισμένο γλάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πτηνό υπέστη κάταγμα στο φτερό και προς το παρόν δεν μπορεί να πετάξει, ωστόσο έχει ανακτήσει την ικανότητα να περπατά και βρίσκεται υπό θεραπεία.

Ο τερματοφύλακας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πού μεταφέρθηκε ο γλάρος, αλλά εξέφρασε την πρόθεση να τον επισκεφθεί μόλις ενημερωθεί για την τοποθεσία.