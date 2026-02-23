Στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», ο Σταύρος Ζεάκης παρουσιάζει βήμα προς βήμα τη δική του εκδοχή για μια απολαυστική γαριδομακαρονάδα, ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και μεσογειακή φινέτσα.

Η συνταγή του βασίζεται σε φρέσκα υλικά και αρωματικά που αναδεικνύουν τη γεύση της γαρίδας, δημιουργώντας ένα πιάτο ιδανικό για κάθε περίσταση.

Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι: 250 γρ. λιγκουίνι, 400 γρ. γαρίδες Νο1, 40 ml ελαιόλαδο, 1 μικρό ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 80 ml κρασί Σάμος, 250 γρ. ντοματάκια κονκασέ, 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, 1 φρέσκο τσίλι, 30 γρ. βούτυρο, 10 γρ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Με αυτά τα απλά αλλά προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά, ο Σταύρος Ζεάκης υπόσχεται ένα πιάτο γεμάτο άρωμα, γεύση και ισορροπία, που μετατρέπει μια καθημερινή συνταγή σε γαστρονομική εμπειρία με άρωμα θάλασσας.