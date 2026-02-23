Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στα Τουρκοβούνια, όταν 25χρονος έπεσε από ύψος τουλάχιστον πέντε μέτρων ενώ πετούσε χαρταετό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλους πολίτες, στο πλαίσιο της Καθαρής Δευτέρας, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο κενό.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο τον παρέλαβε για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται.