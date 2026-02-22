Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, καθώς σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε χούλιγκαν των γηπεδούχων και της Παρτιζάν ξέσπασαν λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του μεγάλου ντέρμπι.

Οι εικόνες που κατεγράφησαν θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν καδρόνια, κοντάρια και κάθε λογής αντικείμενα στις άγριες μάχες σώμα με σώμα που εκτυλίχθηκαν στα πέριξ του σταδίου.

Το ντέρμπι του «αιώνιου μίσους» βγήκε για ακόμη μια φορά έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, προκαλώντας τρόμο στους παρευρισκόμενους και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε καταστήματα και δημόσιους χώρους.

Η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει δυναμικά και επανειλημμένα για να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν ανεπτυγμένες σε κομβικά σημεία της σερβικής πρωτεύουσας και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Παρά το χάος που επικράτησε πριν από τη σέντρα, το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά στις 18:00, καθώς οι συμπλοκές περιορίστηκαν στους εξωτερικούς χώρους. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί επίσημες ανακοινώσεις για τραυματισμούς, η ατμόσφαιρα στην πόλη παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέα αναζωπύρωση των επεισοδίων μετά τη λήξη της αναμέτρησης.