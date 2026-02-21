Ο Γιώργος Αλκαίος κάνει το ντεμπούτο του ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης με τη θεατρική παράσταση «Ο ημιυπαίθριος», η οποία ανεβαίνει στο θέατρο «Coronet». Μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη, ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε ανοιχτά στην προσωπική του εμπειρία με την κατάθλιψη, αλλά και στις επιλογές της ζωής του.

Η κατάθλιψη και τα φάρμακα

«Πήρα για πολύ λίγο καιρό (χάπια), δηλαδή δύο εβδομάδες, και επειδή με τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω «φίλη μου» την κατάθλιψη», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης.

«Είμαι 53 στα 54, νομίζω 53 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιο είδος κατάθλιψης. Ο άνθρωπος γεννιέται με κατάθλιψη. Όλοι έχουμε γαλουχηθεί στην κατάθλιψη», πρόσθεσε, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τη σχέση του με την ψυχική του κατάσταση.

Η επιλογή της μοναχικότητας

Αναφερόμενος στη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γιώργος Αλκαίος εξήγησε: «Επειδή έβλεπα πώς κινείται ο χώρος, έβλεπα ότι αν ασχοληθούν με τη ζωή σου και δώσεις το δικαίωμα, θα ασχολούνται μόνο με τη ζωή σου. Και το μόνο που δεν ήθελα είναι να ασχολούνται μόνο με τη ζωή μου. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Είμαι καλά και περνάω καλά.»

Η στάση του απέναντι στην πατρότητα

Ο καλλιτέχνης μίλησε και για την απόφασή του να μην αποκτήσει παιδιά: «Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά. Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι μου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουμε από πίσω στα αστυνομικά τμήματα στα 12 τους; Δεν μπορώ να μπω σε αυτήν την κατάσταση.»

«Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, μην τον αποτρελάνουμε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να μην κάνω παιδιά», συνέχισε, εξηγώντας πως πρόκειται για μια συνειδητή και ώριμη επιλογή.

«Για μένα ή κάνεις παιδί και τελειώνει η ζωή σου – για μένα προσωπικά… Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, μεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η μάνα ως μάνα, αλλά και ο πατέρας», τόνισε, περιγράφοντας τη δική του φιλοσοφία ζωής.