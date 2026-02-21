Πέντε μετανάστες έχουν ανασυρθεί νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μετά το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι.

Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή, κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Κατά την προσπάθεια των επιβαινόντων να σκαρφαλώσουν στις σκάλες του πλοίου, το σκάφος μετακινήθηκε απότομα στη μία πλευρά και ανατράπηκε. Το υπό σημαία Παναμά πλοίο κατάφερε να διασώσει 20 άτομα ζωντανά, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX περισυνέλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς και αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο. Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι άνεμοι έφταναν τα 6 μποφόρ και τα κύματα τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν καλέσει βοήθεια μέσω του 112.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία του Λιμενικού, παραπλέοντα εμπορικά σκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Σπεύδει επίσης φρεγάτα που περιπολούσε νότια της Γαύδου, καθώς οι διασωθέντες ανέφεραν ότι συνολικά επέβαιναν στο σκάφος περίπου 50 άτομα. Το αεροσκάφος εντόπισε ακόμη μία βάρκα με περίπου 40 μετανάστες, ξεκινώντας ήδη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης. Οι διασωθέντες, όλοι νεαρής ηλικίας άνδρες, θα μεταφερθούν εντός της ημέρας στο Ηράκλειο.