Οι διαχειριστές τηε περιουσίας του Τζέφρι Έπσταϊν συμφώνησαν να καταβάλουν έως και 35 εκατομμύρια δολάρια για τον διακανονισμό ομαδικής αγωγής που κατηγορούσε δύο συμβούλους του αμαυρωμένου χρηματιστή για συνέργεια στη διακίνηση και εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση την Πέμπτη.

Η δικηγορική εταιρεία Boies Schiller Flexner, που εκπροσωπεί τα θύματα του Έπσταϊν, ανακοίνωσε τη συμφωνία σε έγγραφο που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από δικαστή, θα τερματίσει την αγωγή του 2024 κατά του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Έπσταϊν, Darren Indyke, και του πρώην λογιστή του, Richard Kahn, οι οποίοι είναι συνδιαχειριστές της περιουσίας του.

Η περιουσία του Έπσταϊν είχε ήδη δημιουργήσει ταμείο αποζημίωσης, μέσω του οποίου καταβλήθηκαν 121 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα, καθώς και επιπλέον 49 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετους διακανονισμούς.

Ο δικηγόρος τους, Daniel H. Weiner, δήλωσε ότι ούτε ο Indyke ούτε ο Kahn “έκαναν οποιαδήποτε παραδοχή ή αναγνώριση παρατυπίας” στο πλαίσιο της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

“Επειδή δεν έπραξαν τίποτα κακό, οι συνδιαχειριστές ήταν έτοιμοι να υπερασπιστούν τις θέσεις τους μέχρι τη δίκη, αλλά συμφώνησαν να προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση και συμβιβασμό, προκειμένου να υπάρξει οριστική επίλυση για κάθε πιθανή αξίωση κατά της περιουσίας του Έπσταϊν“, ανέφερε ο Weiner.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα προσφέρει “μια εμπιστευτική διέξοδο για οικονομική αποζημίωση” στα θύματα του Έπσταϊν που δεν έχουν ακόμη διευθετήσει τις απαιτήσεις τους.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Οι κατηγορίες κατά των συμβούλων

Στην αγωγή του 2024, οι δικηγόροι της Boies Schiller Flexner υποστήριξαν ότι ο Indyke και ο Kahn βοήθησαν τον Έπσταϊν να δημιουργήσει ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, μέσω του οποίου απέκρυπτε τις παράνομες δραστηριότητές του και πλήρωνε θύματα και μεσάζοντες, ενώ οι ίδιοι παρέμεναν “πλουσιοπάροχα αμειβόμενοι” για τη συνεργασία τους.

Η ίδια δικηγορική εταιρεία είχε προηγουμένως επιτύχει διακανονισμούς ύψους 365 εκατομμυρίων δολαρίων με τις τράπεζες JPMorgan Chase και Deutsche Bank, τις οποίες είχε κατηγορήσει ότι αγνόησαν προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με τον Έπσταϊν, ο οποίος υπήρξε πελάτης τους.