Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση-θρίλερ του αιφνίδιου θανάτου του συνιδρυτή της ASOS, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι διαμερίσματος σε πολυώροφο κτίριο στην Ταϊλάνδη.

Ο 58χρονος Κουέντιν Γκρίφιθς έπεσε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από τον 17ο όροφο του διαμερίσματός του στην Πατάγια, γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο της χώρας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν τη σορό του επιχειρηματία στο έδαφος κάτω από το μπαλκόνι του. Όπως ανέφεραν οι Αρχές της Ταϊλάνδης, δεν υπήρχαν ίχνη έντασης στο εσωτερικό του διαμερίσματος, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου, καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης νεκροψία δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο 58χρονος φέρεται να βρισκόταν σε διαμάχη με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη. Η γυναίκα τον είχε κατηγορήσει ότι υπεξαίρεσε 500.000 λίρες από κοινή τους εταιρεία.

Πέρσι, ο Γκρίφιθς είχε συλληφθεί και ανακριθεί μετά από καταγγελίες ότι πλαστογράφησε έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές χωρίς τη συγκατάθεσή της. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος μετά το πέρας της ανάκρισης.

«Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Η φράση ‘ύποπτες συνθήκες’ έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά δε γνωρίζουμε ακόμα», δήλωσε πηγή κοντά στην οικογένεια στην The Sun. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι βρετανικές αρχές «υποστηρίζουν την οικογένεια του εκλιπόντος και βρίσκονται σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Ποιος ήταν ο Κουέντιν Γκρίφιθς

Ο Κουέντιν Γκρίφιθς υπήρξε συνιδρυτής της ASOS το 2000, μαζί με τους Νικ Ρόμπερτσον και Άντριου Ρήγκαν. Παρέμεινε στην εταιρεία έως το 2005, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός από τους μεγαλύτερους κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ASOS εξελίχθηκε σε ηγετική πλατφόρμα μόδας, με αξία που φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες. Ανάμεσα στους διάσημους πελάτες της συγκαταλέγονται η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και η Μισέλ Ομπάμα.

Μετά την αποχώρησή του, ο Γκρίφιθς κέρδισε 15 εκατομμύρια λίρες από πωλήσεις μετοχών το 2010 και επιπλέον απροσδόκητα κέρδη το 2013. Ωστόσο, μήνυσε τους λογιστές της BDO, υποστηρίζοντας ότι λανθασμένες φορολογικές συμβουλές του κόστισαν πάνω από 4 εκατομμύρια λίρες σε φόρους.

Πατέρας τριών παιδιών, ο Γκρίφιθς εγκαταστάθηκε στην Ταϊλάνδη το 2007. Μετά τον χωρισμό του από την πρώτη σύζυγο, παντρεύτηκε Ταϊλανδέζα με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, πριν χωρίσουν οριστικά πριν από μερικά χρόνια.