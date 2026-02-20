Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι οι σοροί δύο εφήβων εντοπίστηκαν σε παραθεριστικό πάρκο στο East Yorkshire, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη ενός άνδρα.

Σύμφωνα με τη Humberside Police, ένα κορίτσι 15 ετών και ένα αγόρι 17 ετών βρέθηκαν νεκροί χθες στο Little Eden Holiday Park στο Bridlington. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο παιδιά μέσα σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα, έπειτα από αναφορές για ανησυχία σχετικά με την ασφάλειά τους.

Ένας άνδρας 33 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και παραμένει υπό κράτηση. Οι αρχές αντιμετωπίζουν τους θανάτους ως «ανεξήγητους», ωστόσο εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχετίζονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας και το τοπικό συμβούλιο. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Northbank, Chief Superintendent Matt Peach, δήλωσε: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο εφήβων μέσα στο κατάλυμα».

Η έρευνα και η στήριξη προς τις οικογένειες

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «πρόκειται για μια απίστευτα οδυνηρή και τραγική κατάσταση για τις οικογένειες των παιδιών, που βρίσκονται στο επίκεντρο των σκέψεων και των ενεργειών μας». Όπως ανέφερε, ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες, ενώ ζήτησε από το κοινό να αποφύγει κάθε είδους εικασίες και να σεβαστεί την ιδιωτικότητά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει στηθεί φραγμός ασφαλείας στο σημείο, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες. Η αστυνομία συνεργάζεται στενά με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Humberside, την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας και το Συμβούλιο του East Riding of Yorkshire για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή

Ο Chief Superintendent Peach επιβεβαίωσε ότι «οι έρευνες είναι σε αρχικό στάδιο και οι θάνατοι παραμένουν ανεξήγητοι, ωστόσο εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα να οφείλονται σε μονοξείδιο του άνθρακα». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι σε όλα τα υπόλοιπα καταλύματα του πάρκου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις για ενημέρωση και παροχή οδηγιών ασφαλείας στους επισκέπτες.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, «οι κάτοικοι της περιοχής θα συνεχίσουν να βλέπουν αυξημένη αστυνομική παρουσία και θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις μόλις αυτό καταστεί δυνατό».