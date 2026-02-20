Δημοφιλή
Με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ στην προπόνηση (pics)
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με ειδικό νάρθηκα στο δεξί του χέρι. Ο Σέρβος σέντερ είχε αποχωρήσει τραυματίας από τον ημιτελικό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι. Τα αποτελέσματα έδειξαν […]
Μπαρτζώκας: «Η προπόνηση θα δείξει άμα αγωνιστούν Τζόουνς – Μιλουτίνοφ»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος στις περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή τους θα κριθεί ουσιαστικά στην τελευταία προπόνηση. Για τον Μιλουτίνοφ σημείωσε ότι θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα, λόγω του κατάγματος […]
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με τον Παναιτωλικό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό (21/2, 17:00), με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης
Ανοιχτός ο δρόμος της πρόκρισης
Ο δρόμος προς την πρόκριση παραμένει ανοιχτός για τον Παναθηναϊκό κι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα από το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Όχι, δάκρυα δεν χρειάζεται να κυλήσουν για αυτή την εκδοχή του Τριφυλλιού. Αντίθετα, το παιχνίδι άφησε μια αίσθηση ότι κάτι δυνατό… υπάρχει και απλά περιμένει για να βγει προς τα… […]