Προειδοποίηση για χρήστες ακουστικών εξέδωσαν επιστήμονες, καθώς εντοπίστηκαν τοξικές και καρκινογόνες ουσίες σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ToxFree LIFE for All, εξετάστηκαν 81 ζεύγη ακουστικών από γνωστές εταιρείες όπως Bose, Panasonic, Samsung και Sennheiser. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα περιείχαν ουσίες που συνδέονται με καρκίνο, βλάβες στο ήπαρ και διαταραχές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι επικίνδυνες χημικές ενώσεις μπορούν να περάσουν από το πλαστικό και να απορροφηθούν από το δέρμα κατά τη χρήση.

Ενδοκρινικοί διαταράκτες στα ακουστικά

Οι επιστήμονες εντόπισαν στις συσκευές χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, όπως η δισφαινόλη Α (BPA) και η δισφαινόλη S (BPS), γνωστές και ως «χημικά της ζωής». Οι ουσίες αυτές μιμούνται τη δράση των οιστρογόνων και μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια, θηλυκοποίηση στους άνδρες και καρκίνο.

Η έρευνα έδειξε ότι BPA βρέθηκε στο 98% των δειγμάτων, ενώ BPS εντοπίστηκε σε πάνω από τα τρία τέταρτα. Σε ορισμένα ακουστικά, όπως τα Sennheiser Accentum True Wireless και Bose QuietComfort, οι συγκεντρώσεις έφτασαν έως και τα 315 mg/kg, πολύ πάνω από το όριο των 10 mg/kg που συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών.

Κίνδυνοι από τη χρήση και επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι στα ενδοωτιαία ακουστικά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης όπου το δέρμα ιδρώνει, οι τοξικές ουσίες μπορούν να περάσουν απευθείας στον οργανισμό. Η μακροχρόνια χρήση, ειδικά από εφήβους, θεωρείται επικίνδυνη. Μάλιστα, εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών σε ακουστικά που προορίζονται για παιδιά και εφήβους.

Εκτός από τις δισφαινόλες, σε ορισμένα μοντέλα ανιχνεύθηκαν και φθαλικές ενώσεις – τοξικές για την αναπαραγωγή – καθώς και χλωριωμένες παραφίνες, οι οποίες προκαλούν βλάβες στο ήπαρ και στα νεφρά, αν και σε μικρότερες ποσότητες.

Έκκληση για αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες

Οι επιστήμονες ζητούν από τους νομοθέτες της Ε.Ε. να απαγορεύσουν άμεσα τις ενδοκρινικά διαταρακτικές ουσίες και να διασφαλίσουν ότι δεν θα αντικατασταθούν από εξίσου επικίνδυνα πρόσθετα. Η επικεφαλής του προγράμματος, Emese Gulyás, τόνισε: «Χρειάζονται εναρμονισμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες που να απαγορεύουν ολόκληρες κατηγορίες τοξικών χημικών, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές και να διασφαλιστεί μια ασφαλής κυκλική οικονομία».

Όπως αναφέρεται, οι επιστήμονες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις εταιρείες Bose, Panasonic, Samsung, Sony και Sennheiser για σχόλιο σχετικά με τα ευρήματα.