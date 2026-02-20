Μια σπάνια και ανθρώπινη μαρτυρία είχε παραχωρήσει τον Ιούνιο του 2023 η κορυφαία Ελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ στη Ζωή Λιάκα και στα «ΝΕΑ». Στη συνέντευξη, η σπουδαία ακαδημαϊκός μιλά για τα παιδικά της χρόνια κατά την περίοδο της Κατοχής, τις διαδηλώσεις, την Αντίσταση, αλλά και τις εικόνες που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα.

Με ειλικρίνεια και απαράμιλλη δύναμη λόγου, η Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ περιγράφει πώς η πειθαρχία, η φτώχεια, η εκπαίδευση και η ανάγκη για ελευθερία διαμόρφωσαν την πορεία της. Από τα δύσκολα χρόνια του πολέμου έως τη διεθνή ακαδημαϊκή της αναγνώριση, η αφήγησή της αποτυπώνει μια ζωή αφιερωμένη στη γνώση και στην ιστορική αλήθεια.

Η διακεκριμένη ιστορικός αναφέρεται ακόμη στο ταλέντο, την ψυχραιμία, τη σχέση της με τους μαθητές της και το πάθος της για την ιστορία, που την κράτησε «ερωτευμένη με τη γνώση» μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Μέσα από τις αναμνήσεις της, ξεδιπλώνεται η φιλοσοφία ζωής μιας γυναίκας που συνέδεσε την προσωπική της διαδρομή με την πνευματική πορεία της Ελλάδας.

