Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από που, πως και πότε – Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους

•Για ποσό έως και τρεις µισθούς, µε επιτόκιο έως 7% από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων

•Πότε ανοίγει η σχετική πλατφόρµα, για πόσο καιρό και τι πρέπει να κάνει όποιος ενδιαφέρεται

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Πόσο ανέχουν οι μπαταρίες;

•Τα µυστικά για να διατηρηθούν πολλά χρόνια, στο ένθετο «autoNEA»

Σιδηρόδρομοι

Θυσιάζεται το δίκτυο στην Περιφέρεια

Αργά αλλά σταθερά ξηλώνονται γραµµές, µε το βάρος να πέφτει στον βασικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης

Ελληνίδες στην Ανταρκτική

•Γιατί βρέθηκαν εκεί και τι έρευνες έκαναν

Μέση Ανατολή

Συμβούλιο Ειρήνης… και πόλεμος

• Τελεσίγραφο 10 ηµερών στο Ιράν

• Στρατιώτες στη Γάζα από πέντε χώρες

Πολιτικό παρασκήνιο

Γιατί ο ∆ένδιας θυµήθηκε το 54% του Κων. Καραµανλή

Οταν η Αγκυρα διαµαρτύρεται για τις έρευνες στην Κρήτη

Μετά το σκάνδαλο Έπστιν

Μετά τον Άντριου ποιος θα ακολουθήσει

• Γιατί ακύρωσε ο Μπιλ Γκέιτς την οµιλία του στο ∆ελχί;

ΟΜΑΔΑ

ΠΑΟ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2-2

Λάμψη Τεττέη, λάθος Λαφόν

ΠΑΟΚ-ΘΕΛΤΑ 1-2

Έχει να ανέβει βουνό στην Ρεβάνς

Κύπελλο Μπάσκετ

Ολυμπιακός-ΠΑΟ στον τελικό αλλά σοκ με το κάταγμα στον αντίχειρα του Μιλουτίνοφ