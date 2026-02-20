Ο Δήμος Νισύρου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί στις 17 Φεβρουαρίου 2026.

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από επίσημο αίτημα του δημάρχου Νισύρου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές από θυελλώδεις ανέμους, ισχυρό κυματισμό και έντονη βροχόπτωση.

Εκτεταμένες ζημιές στο οδικό και παραλιακό δίκτυο

Σύμφωνα με την καταγραφή των αρμόδιων υπηρεσιών, σημειώθηκαν σοβαρές φθορές σε κρίσιμες υποδομές του νησιού. Μεταξύ άλλων:

– Καταστροφή και υποχώρηση οδοστρώματος στο 1ο χλμ. του κοινοτικού δρόμου Μανδρακίου – Πάλλων.

– Σημαντικές ζημιές στον δημοτικό δρόμο Πάλλων – Λιών.

– Υποσκαφή κρηπιδωμάτων και καταστροφή τοιχίου στο παραλιακό μέτωπο Μανδρακίου.

Οι φθορές αυτές, όπως επισημαίνεται, δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού.

Διάρκεια και στόχοι της απόφασης

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες, έως και τις 18 Μαΐου 2026. Η απόφαση επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης, τη διάθεση έκτακτων πόρων και τον συντονισμό ενεργειών με τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όπως τονίζεται, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και των βασικών υποδομών του νησιού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τις αρχές.

Ο Δήμος Νισύρου προχωρά ήδη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.