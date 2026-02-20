Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Σάββατο (21 Φεβρουαρίου 2026) λόγω εκτέλεσης εργασιών, από τις 10:00 έως τις 17:00, στη Λεωφόρο Κανελλοπούλου και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα των δύο λεωφόρων, από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Μεσογείων έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Καρέα. Οι διακοπές θα γίνονται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των οχημάτων.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.