Η Κλαμπ Μπριζ έμεινε «όρθια» κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης χάρη στο γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 89′, με τον διεθνή άσο να διαμορφώνει το τελικό 3-3 που αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στο «Metropolitano».

Ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους «ροχιμπλάνκος» ανεξάρτητα από το γκολ και η UEFA τον τοποθέτησε στην καλύτερη εντεκάδα των πρώτων αγώνων των πλέι οφ του Champions League.

Η κορυφαία εντεκάδα:

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Τζούλιαν Ράιερσον (Ντόρτμουντ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κάσπερ Χεγκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ)