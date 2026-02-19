Στις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον στην οποία η Ελλάδα θα συμμετέχει με το καθεστώς του παρατηρητή, όπως και η Κύπρος, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Σλοβακία.

Υπό το συγκεκριμένο καθεστώς, οι πέντε χώρες δεν θα είναι υποχρεωμένες να υπογράψουν το καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης Τραμπ που ξεπερνά τα όρια εντολής που έλαβε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προβλέποντας επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως και όχι μόνο στην Γάζα καθώς και ισόβια προεδρία από τον Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και όταν δεν θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα από χθες με κύριο στόχο να εκφράσει με την παρουσία του την καταρχήν διάθεση της χώρας μας να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία υφυπουργός Εξωτερικών θα εισπράξει το κλίμα της συνεδρίασης ενώ θα συμμετάσχει και στις ζυμώσεις πριν και μετά που θα λάβουν χώρα στο περιθώριο, μεταφέροντας στην Αθήνα χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να τεθούν υπόψιν στους σχεδιασμούς των επόμενων κινήσεων.

Για την Αθήνα είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαπιστώσει από πρώτο χέρι κατά πόσο οι όροι συμμετοχής, ειδικά στο κομμάτι που αφορά την προσεχή ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης επί του εδάφους, εντάσσονται εντός του εύρους της εντολής που έχει λάβει το Συμβούλιο Ειρήνης από το σχετικό ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο η χώρα μας υπερψήφισε και από το οποίο δεσμεύεται ως μέλος του ΣΑ έως το 2026.

Η ελληνική πλευρά διά του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει καταστήσει σαφές πως η οποιαδήποτε συμμετοχή στην ειρηνευτική δύναμη θα γίνει «μόνο υπό την προϋπόθεση της σαφούς εντολής εντός του πλαισίου του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, της ελληνικής πλευράς για συμμετοχή στην ανασυγκρότηση της Γάζας είναι εκπεφρασμένο από την πρώτη στιγμή, εξού και επελέγη ο αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία υφυπουργός Εξωτερικών ο οποίος διαθέτει την εμπειρία να χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα στην πράξη.

Την επόμενη βδομάδα, εξάλλου, ο Χάρης Θεοχάρης επιστρέφει και πάλι στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη προκειμένου να εκπροσωπήσει και πάλι την Ελλάδα σε συζήτηση που θα αφορά αυτήν τη φορά την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.